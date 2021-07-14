الدفاع السعودية تعلن عن انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة

أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الأربعاء، عن حصول انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة خارج مدينة الخرج.

ونقلت وكالة "الإخبارية" تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، الذي أعلن عن وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

#وزارة_الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بـ #الخرج#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 14, 2021

وقال العميد المالكي إن "الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر، ويجري متابعة الحادث العرضي".