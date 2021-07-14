الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل... فيديو

افتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في إسرائيل، بحضور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، وذلك في احتفال رسمي.

ونشر موقع "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، مقاطع فيديو أثناء رفع سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة في تل أبيب، وبجواره الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج.

لحظة تاريخية. عزف النشيد الإماراتي الوطني في قلب تل أبيب خلال حفل تدشين سفارة #الإمارات لدى #إسرائيل 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/tLkj0wBCJW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

وقال الخاجة، عقب افتتاح السفارة، إن "السفارة ستكون مقرا لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام"، مضيفا أن "الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان ونأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا".

من جانبه، أعرب هرتزوج عن سعادته بالمشاركة في افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل في بداية ولايتة، قائلا: "بلدانا يملكان الكثير من القواسم المشتركة. السلام لا يولد في المؤتمرات بل في قلوب الناس ويجب أن نوسع اتفاقيات السلام لدول أخرى"، مردفا: "أتطلع لزيارة الإمارات والعمل مع القيادة لتوسيع دائرة السلام".

قبل قليل: سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة ورئيس دولة اسرائيل اسحق هرتسوغ يقومان بقص الشريط في مراسم تدشين السفارة الإماراتية في تل ابيب. لحظات ستبقى محفورة في الذاكرة pic.twitter.com/kEeyjaXtom — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

​وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع في واشنطن.