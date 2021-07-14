وزارة الصحة العراقية: عدد المتوفين في حريق مستشفى الحسين بالناصرية بلغ 60 شخصا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في أحد أقسام العزل بمستشفى الحسين، في الناصرية بمحافظة ذي قار، بلغت 60 شخصا، بينهم 21 جثة مجهولة الهوية.

القاهرة - سبوتنيك . وأضافت "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية، وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

وكانت محكمة تحقيق الناصرية أصدرت، في وقت سابق، أوامر بالقبض على 13 شخصا، من بينهم مدير صحة محافظة ذي قار؛ على خلفية الحريق الذي طال مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في المستشفى.

وأوضح بيان للقضاء العراقي أن المحكمة "فاتحت وزارة الصحة لإجراء التحقيق الإداري، من أجل معرفة المقصرين، وتدوين أقوال الممثل القانوني للوزارة".