الحكومة الأردنية: من غير المعقول وضع عسكري على باب كل مواطن

دعت الحكومة الأردنية، المواطنين إلى الالتزام بوسائل وإجراءات الوقاية العامة والإقبال على التطعيم، مشيرة إلى أنها رصدت حالة تراخ وعدم التزام تترافق مع الازدحامات خلال فترة عيد الأضحى.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الإعلامي بإسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، في تصريحات إذاعية ، إنه كان هناك ضرورة لتوجيه رسالة تحذيرية للمواطنين لنتفادى أي انتكاسة وبائية، لافتا إلى أنه رصد خلال زيارته إلى المطار قبل أيام حالة من عدم الالتزام لدى عدد كبير من الأشخاص المتواجدين في المطار.

وطالب المواطنين بسرعة أخذ اللقاح، قائلا: "هناك حاجة لتطعيم 2 مليون شخص بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي حال تم إعطاء اللقاح لنحو 100 ألف شخص يومياً سنصل للهدف بحلول 20 يوماً".

ولفت دودين، إلى أنه سيصدر أوامر اليوم تُـلغى بموجبها كافة تصاريح التنقل الإلكترونية، وستصبح شهادة تلقي المطعوم وسيلة التنقل الوحيدة، مشيرا إلى أن "المواطن الأردني عالي التعليم ورفيع الثقافة، ومن غير المعقول أن نضع عسكري على باب كل شخص من أجل أن يقوم بتطبيق القانون".

وكان وزير الصحة في الأردن، فراس الهواري، أعلن أمس الثلاثاء، دخول المملكة في موجة جديدة من كورونا، متوقعا زيادة الإصابات الفترة المقبلة. وقال الوزير إن 85% من الإصابات التي أدخلت إلى المستشفيات أمس هي من الذين لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة أولى حديثة، بحسب ما نقلته وكالة "عمون" الأردنية.

وأكد الوزير أن "المتحور الهندي أصبح هو السائد في الأردن وأكثر من 80% من الإصابات في العاصمة ستكون بالمتحور الهندي، لكن مدة هذه الموجة تعتمد على الالتزام والمطاعيم".