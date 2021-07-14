الرئاسة المصرية تدعم المسار السياسي لسعد الحريري لاستعادة الاستقرار في لبنان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لدى استقباله بالقاهرة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أن مصر تدعم المسار السياسي الذي يرمي لإعادة الاستقرار في لبنان.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد أكد السيسي خلال لقائه الحريري "دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة".

وشدد السيسي أيضا على "أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

من جانبه، أشاد الحريري "بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، رسالة مباشرة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري وكل المكونات السياسية التي تتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

وغرد رئيس لبنان، العماد ميشال عون، عبر حسابه الخاص على منصة "تويتر" قائلا: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور اللبناني".

ويشهد لبنان وضعا سياسيا واقتصاديا حرجا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.