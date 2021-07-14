شكري يؤكد للحريري دعم القاهرة لبيروت للخروج من وضعها الحالي

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لرئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، دعم القاهرة لبيروت.

جاء ذلك خلال استقبال شكري للحريري، في قصر التحرير اليوم الأربعاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل في قصر التحرير الآن رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري... ويؤكد على دعم #مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة. @saadhariri pic.twitter.com/0g9UqYepdZ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 14, 2021

وخلال اللقاء، أكد شكري على "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي".

كما شدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية بسبب عدم الاتفاق بين السياسيين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، ما أثر على نواحي اقتصادية عديدة، خاصة عقب انهيار تاريخي في سعر الليرة اللبنانية، ما خلف أزمات في الكهرباء والدواء وغيرها.

وكان رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، قد حذر مما وصفه بـ"العاصفة الشعبية".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن البزري قوله "العاصفة الشعبية آتية لا ريب، سفينة النجاة هي سفينة الشعب التي طردتم منها، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون، أفلا تعقلون؟ اللهم إني قد بلّغت فاشهد".