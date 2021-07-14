تونس تكشف موعد السيطرة على تفشي فيروس "كورونا"

كشف عضو لجنة مكافحة كورونا ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح في تونس، هاشمي الوزير، اليوم الأربعاء، موعد تمكن بلاده من السيطرة على تفشي فيروس "كورونا".

وقال الوزير، إن "حوالي 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، إضافة إلى أننا سنتمكن من تلقيح حوالي 5 ملايين شخص إلى حدود شهر سبتمبر"، مؤكدا أن بلاده "ستتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس مع حلول أكتوبر القادم"، وذلك حسب " إذاعة موزاييك إف إم ".

وأضاف أن "هذا ما سيجعلنا أمام نسبة مئوية مرتفعة من المواطنين المحصنين من الفيروس وهي 70%".

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها وإن الوضع كارثي بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

وسجلت تونس أمس الثلاثاء، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي. وفي المجمل، سجلت تونس، ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.