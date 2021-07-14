الحريري يقدم للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية حسب مبادرتي فرنسا وبري

قدم رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية، ميشال عون، في القصر الجمهوري ببعبدا.

وقال الحريري، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية: "قدمت حكومة من 24 وزيراً من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري".

وأشار إلى أن هذه الحكومة قادرة على وقف الانهيار في البلد. متمنياً من الرئيس عون "الإجابة غدا لنبني على الشيء مقتضاه".

وغرد الحريري على صفحته في "تويتر": "قدمت لفخامة رئيس الجمهورية حكومة من ٢٤ وزيراً من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري".

ويأتي إعلان الحريري بعد لقائه اليوم في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد دعم بلاده المسار السياسي الذي يرمي لإعادة الاستقرار في لبنان.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد أكد السيسي خلال لقائه الحريري "دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة".

قدمت لفخامة رئيس الجمهورية حكومة من ٢٤ وزيراً من الاخصائين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري #القصر_الجمهوري — Saad Hariri (@saadhariri) July 14, 2021

وشدد السيسي أيضا على "أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

من جانبه، أشاد الحريري "بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، رسالة مباشرة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري وكل المكونات السياسية التي تتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ من الدستور. — General Michel Aoun (@General_Aoun) July 13, 2021

وغرد رئيس لبنان، العماد ميشال عون، عبر حسابه الخاص على منصة "تويتر" قائلا: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور اللبناني".

ويشهد لبنان وضعا سياسيا واقتصاديا حرجا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين، والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر، نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.