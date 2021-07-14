منح مصر والسعودية صفة "شريك" في منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن وزير الخارجية الطاجيكي، سيراج الدين مهر الدين، أن أعضاء مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون في دوشنبيه وقعوا على قرار منح السعودية ومصر صفة شريك في الحوار.

دوشنبيه- سبوتنيك. وأوضح الوزير خلال إيجاز إعلامي عقب اجتماع المجلس أن أعضاء المجلس تبادلوا وجهات النظر حول زيادة تعداد شركاء منظمة "شنغهاي" للتعاون في الحوار.

وأضاف: "تم التوقيع على قراري المجلس الوزاري حول منح هذه الصفة للمملكة العربية السعودية ومصر لعرضهما على مجلس قمة الرؤساء للمصادقة". يتخذ القرار في قمة سبتمبر/أيلول لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه".

وفقا لمصادر في الوفد الروسي، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم خلال الاجتماع، إلى الموافقة على الطلب الذي قد تقدمت به إيران للحصول على العضوية في منظمة "شنغهاي" للتعاون.

خلال اجتماع اليوم، دعت منظمة "شنغهاي" للتعاون، أطراف النزاع في أفغانستان إلى الامتناع عن استخدام القوة والإجراءات التي قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها على حدود الدول الأعضاء في المنظمة.

من بين الموضوعات الأخرى التي نوقشت، أفادت مصادر بالوفد الروسي، بأن روسيا تؤيد مناقشة جميع أنواع التسلح مع الولايات المتحدة دون استثناء، والتي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي.