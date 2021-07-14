الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين للحوثيين في مأرب

أحبط الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، هجوما جويا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب، الغنية بالنفط، شرقي العاصمة صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجيش اليمني استهدف طائرة مفخخة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها على مقربة من مواقع عسكرية في جبهة الكَسّارة غرب مأرب، وتمكن من إسقاطها.

وأضاف أن قوات الجيش أسقطت طائرة أخرى استطلاعية للجماعة خلال رصدها مواقع خسرتها الجماعة اليوم في مديرية رَحبة جنوبي مأرب.

في سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر "تويتر"، أسر مجموعات من مقاتلي "أنصار الله" في أطراف مديرية رَحبة، بعد سيطرة القوات الحكومية في وقت سابق اليوم، على مركز المديرية جنوبي مأرب.

وأشار إلى استهداف طيران التحالف العربي بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات لـ "أنصار الله" في مواقع متفرقة غرب مأرب، مؤكداً إلحاق خسائر كبيرة بالجماعة في العتاد والأرواح.

بالمقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن التحالف العربي نفذ 13 غارة على محافظة مأرب، تركزت 9 غارات منها على مديرية صِرواح غرب مأرب، فيما استهدفت 4 غارات أخرى مديرية رَحبة جنوب مأرب.

وفي وقت سابق من اليوم، تمكن الجيش اليمني والقبائل الموالية له من السيطرة على مركز مديرية رَحبة وواديي معين وبقثة ووادي مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوب مأرب، خلال هجوم واسع على مواقع لمسلحي "أنصار الله"، دارت على اثره معارك أوقعت 43 قتيلاً وجريحاً في صفوف الطرفين.

ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمال البلاد.