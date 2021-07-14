أمريكا تقول إنها قلقة إزاء استمرار ملاحقة الحقوقيين والصحفيين بمصر

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة عبرت للقاهرة عن هذا القلق، بحسب "رويترز".

وأضاف برايس للصحفيين أن واشنطن أبلغت الحكومة المصرية أن أفرادا مثل حسام بهجت، الصحفي البارز والنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ينبغي عدم استهدافهم.

وبعد فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، توقع مراقبون أن تواجه مصر صعوبات في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن بايدن سبق وانتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بأغلبية أعضائه يحث فيه الحكومات الأوروبية على اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب المصري.

واعتبر رئيس مجلس ‏النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية الأوروبية، مؤكدا رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏