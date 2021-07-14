العراق يعلن ضبط مجهز أسلحة وعتاد لتنظيم "داعش" في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، ضبط "مجهز" أسلحة وعتاد لخلايا تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في الأنبار.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حصلت على معلومات دقيقة بشأن مكان تواجد أحد العناصر الارهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الأسلحة والعتاد لعناصر "داعش" في الأنبار.

وأوضح البيان أنه في ضوء تلك المعلومات نصبت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع قوة برية كمينا للشخص المستهدف في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة بالأنبار، وألقت القبض عليه.

وأوضح البيان أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وتم تسليمه للجهة المختصة.