السودان مهتم بالمساعدات الروسية العسكرية والمدنية

أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن اهتمام بلادها بالمساعدات العسكرية الروسية.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزيرة السودانية في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الحكومة السودانية تدرس جميع إيجابيات وسلبيات إنشاء محطة دعم لوجستية للبحرية الروسية، وفي المقابل تهتم بالمساعدة العسكرية الروسية، وكذلك في تطوير بنيتها التحتية والتعدين".

وعن العلاقات بين السودان وروسيا، قالت المهدي: "العلاقات التجارية بين السودان وروسيا قائمة منذ فترة طويلة، خاصة منذ عام 2013 عندما تأسست شركة في مجال التعدين وخاصة الذهب. نحن الآن نناقش بعمق كيفية توسيع هذه العلاقة لتشمل المعادن الأخرى".

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: "نناقش الآن أيضا العمل على البنية التحتية للسودان، على سبيل المثال، النقل والسكك الحديدية. وأيضا نناقش قطاعا مهما جدا، وهو إنتاج الطاقة من أجل تنميتنا، فنحن نعلم أن روسيا لديها خبرة جيدة في هذا المجال".