العراق... مقتدى الصدر يعلن عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب.

وأشار الصدر في كلمة نقلها التلفزيون إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد. وفقا لـ "رويترز".

وفازت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018 وحصلت على 54 مقعدا.

#مقتدى_الصدر يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة.. كالعادة. pic.twitter.com/fGV1WzOY2F — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) July 15, 2021

ولدى الصدر ملايين الأتباع في العراق ويسيطر على جماعة كبيرة شبه عسكرية وهو خصم للولايات المتحدة منذ أمد بعيد ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق.