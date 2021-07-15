قائد العمليات المشتركة الإماراتية يزور قوات بلاده المشاركة في عاصفة الحزم... فيديو

قال قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اللواء الركن صالح العامري، إن القوة الجوية المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية تتمتع بكفاءة قتالية عالية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحات العامري جاءت خلال زيارة تفقدية للقوة الجوية التي تشارك في عملية "عاصفة الحزم".

قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري يزور قوة الواجب الجوية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم واعادة الامل بالمملكة العربية السعودية ويطلع علي المهام والواجبات التي تنفذها قوة الواجب الجوية ويشيد بجاهزيتها وكفاءتها القتالية العالية وينقل تحيات القيادة الرشيدة pic.twitter.com/HZAhUwh0z3 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 15, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن قائد العمليات المشتركة اطلع على مهام وواجبات القوة الجوية، التي تنفذها ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

وقال العامري، إن قوات العمليات المشتركة الإماراتية في أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية القتالية"، مشيرا إلى أن ما تقوم به أصبح محط إعجاب قيادة الإمارات.

قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري يزور قوة الواجب الجوية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم واعادة الامل بالمملكة العربية السعودية pic.twitter.com/dLIaet9dUO — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 15, 2021

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر" صورا ومقطع فيديو، يرصد جانبا من الزيارة التي قام بها اللواء الركن صالح العامري إلى قوات بلاده الجوية المشاركة في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في حربها ضد جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات.