محادثات عراقية ليتوانية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر فيلنيوس

ناقش وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، الذي يزور بغداد، الهجرة غير الشرعية للعراقيين إلى أوروبا عبر بوابة ليتوانيا، قادمين من بيلاروس.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي، مع نظيره الليتواني، في بغداد، اليوم الخميس، إن "زيارة الوزير الليتواني تأتي في إطار تقوية العلاقات... وتحدثنا عن مشكلة تواجه ليتوانيا وهي مجيء العديد والكثير من اللاجئين العراقيين إلى ليتوانيا من خلال بيلاروس ".

وأضاف الوزير العراقي "نشعر أن هناك خطة لتهريب هؤلاء إلى تلك البلدان، وسنحقق في المعلومات التي تم طرحها في الاجتماع من قبل الوزير الليتواني".

وتابع أنه "إذا كانت هناك مسائل جرمية فالحكومة ستحقق ووفق النتائج سوف نتخذ الإجراءات القانونية، ولا نقبل أن يكون هناك تجار للبشر في المجتمع العراقي".

من جهته، أكد الوزير الليتواني، أنه "لسوء الحظ البعض من جيراننا يستخدمون المهاجرين من المواطنين العراقيين للضغط على بلدي والبلدان الأوروبية لتغيير سياساتها".

وأضاف أن "العراق والشعب العراقي هم ضحايا للنظام البيلاروسي ونحن لا نريد ذلك، المواطنون العراقيون من المسافرين كانوا قد وعدوا بالوصول إلى ألمانيا ولكن الرحلة تنتهي في غابات ليتوانيا بمخيمات اللجوء، ونحن نعتقد أنه تم الكذب عليهم وخداعهم بالوصول إلى بلد أوروبي مثل ألمانيا وهناك حاجة لإيقاف هذه الشبكة من المهربين".

وأعرب الوزير الليتواني عن "سعادته لسماع أن هناك تحقيق فوري سيجري من قبل الحكومة العراقية لإيقاف هذه العملية وبالتعاون مع التحقيقات التي سيجريها الضباط الاختصاص في الجانب الليتواني".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت الخميس، وصول وزير خارجية ليتوانيا إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس وصل إلى بغداد في زيارة رسمية".

ناشدت ليتوانيا دول الاتحاد الأوروبي إرسال طائرتي هليكوبتر و30 عربة دورية للسيطرة على الحدود كجزء من مكافحة تدفق المهاجرين من بيلاروسيا.