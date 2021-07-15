تسجيل
15:07 GMT15 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020

    مسؤول لبناني سابق: كل الاحتمالات مفتوحة ما لم يتم تشكيل السلطة من الشعب

    © AP Photo / Bilal Hussein
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/66/1045306613_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_ea5ad92b23b49e5fa3ff3929839c8458.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107151049581656-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/

    قال نائب رئيس الحكومة السابق، غسان حاصباني، إن تأخر تشكيل الحكومة يؤثر بشكل كبير على كافة النواحي السياسية والاقتصادية في لبنان.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه كلما تأخر تشكيل الحكومة يصبح الأمر لا يجدي نفعا للخروج من الأزمة، أو لا يكفي للخروج التداعيات.

    الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المعين سعد الحريري في قصر بعبدا، لبنان 18 مارس 2021
    © REUTERS / DALATI NOHRA
    لبنان: رسالة أمريكية فرنسية إلى عون قبل اللقاء المرتقب مع الحريري
    وأوضح أن "اقتراب موعد الانتخابات التي تبقى عليها نحو عام، وستة أشهر على دعوة الهيئة الناخبة، يعني أن الفترة الخاصة بالحكومة ستكون قصيرة مهما كان شكلها".

    وبشأن التخوفات من تأثيرات خارجية أو وقوع لبنان تحت سيطرة أي من الأطراف الخارجية، قال الوزير السابق، إن كل الاحتمالات مفتوحة ما لم يتم تشكيل السلطة من الشعب، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات نيابية، خاصة أن تشكيل الحكومة قد لا يمنع المزيد من الانهيار.  

    وتابع الوزير أن الوضع الاقتصادي في لبنان لم يصل على الانهيار النهائي وأن بعض المقومات الأساسية ما زالت موجودة، إلا أن القطاع الصحي والاستشفائي شبه منهار، إضافة إلى شح مواد المحروقات.  

    وأشار حاصباني، أن صندوق النقد بصدد إعطاء "منح" لبعض الدول تتعلق بجائحة كورونا، وسيحصل لبنان على نحو 860 مليون دولار، حصته من مساهماته في الصندوق، وهو ما دفعا لعدم حدوث الانهيار التام، لكنه لا يلغيه، إذا لم يحدث التغيير الحقيقي على الأرض.  

    في ظل تفاقم الأزمة يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر، وهنا يوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن تشكيل الحكومات هي عملية مشتركة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وأنه على الجهتين أن يذللا العقوبات من أجل تشكيل الحكومة، وأنه لا يجوز أن يستعمل تشكيل الحكومة لشد العصب الطائفي أو غيره من الجوانب السياسية.  

    وشدد على أن المسؤولية مشتركة وأنها تذهب لأبعد من رئاستي الحكومة والجمهورية، وأنها ترتبط بالجهات التي تقف إلى هؤلاء الأشخاص من ناحية التنافس السياسي، أو الأجندات المختلفة للجهات.  

    في الجانب المتعلق بموقف دول الخليج والعالم العربي، وما إن كان تخلى عن لبنى حتى وصل لما وصل إليه، يوضح حاصباني، أن لبنان من فعل ذلك بنفسه، وأن وجود "حزب الله" في لبنان كان من الأسباب الأساسية التي عزلت لبنان عن محيطه العربي والدولي، إضافة إلى تغطية الفساد والهدر الذي كان يعانيه لبنان.  

    ومضى بقوله إنه من غير المتوقع أن تستمر الدول في إرسال أموالها إلى لبنان ودعم لبنان، في ظل جهات سياسية تعاديه وتفرط في الأموال، وهو ما ينطبق على دول العالم وليس على الخليج فقط.

    وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، رسالة مشتركة من وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي أكدا فيها ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان. 

    وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إن "السفيرتين الأمريكية والفرنسية سلمتا رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان". 

    وأطلع عون السفيرتين على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين على إثر اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية في إيطاليا. 

    في ذات السياق، قالت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، في تغريدة على "تويتر"، إن الرئيس ميشال عون "درس الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري أمس، على أن يلتقيه بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور". 

    انظر أيضا:

    أستاذ علوم سياسية لبناني: عقوبات الاتحاد الأوروبي سوف تؤدي إلى اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة
    الحكومة اللبنانية تعد وفدا رسميا لزيارة سوريا لبحث التعاون بين البلدين خارج قانون "قيصر"
    الحريري يقدم للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية حسب مبادرتي فرنسا وبري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74
    مهرجان كان... اللون الأصفر يكتسح السجادة الحمراء
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك