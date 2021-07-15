تسجيل
19:46 GMT15 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021

    توصيات مؤسسة حماية القيم الوطنية حول مشروع سد النهضة المثير للجدل

    © AP Photo / Elias Asmare
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524466_0:250:3084:1984_1200x675_80_0_0_765f4f9cc532322bed3d7fa0b46e46b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107151049582551-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84/

    قال رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي، أن المؤسسة ومنذ عام 2017 تهتم بالوضع الاجتماعي والإنساني في السودان، وتراقب مجريات الأمور في هذا البلد، مضيفاً أن المؤسسة وشركاؤها يقومون بتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوداني بشكل غير منقطع.

    وبحسب شوغالي، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإنه خلال الفترة ما بين العامين 2018 و 2019، حيث كان السودان يعاني من أزمة حبوب وخبز خانقة، أرسل رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين براً وبحراً أكثر من ثلاثة ملايين طن من الطحين الى السودان بهدف مساعدة الشعب السوداني.

    سد النهضة، إثيوبيا 2019
    © AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
    الجيش الإثيوبي يهدد بمواجهة أي قوة تحاول اجتياح حدود منطقة سد النهضة

    وقال شوغالي إنه في العام الحالي أرسل يفغيني بريغوجين حوالي مليون سلة غذائية الى السودان بالإضافة إلى تقديم هدايا للأطفال السودانيين بمناسبة حلول عيد الفطر الماضي.

    كما وأشار شوغالي إلى عملية توزيع الخبز المجاني التي تتم في عدد من الأفران في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها وذلك كل يوم جمعة، وهي عبارة عن مساعدة مقدمة أيضاً من قبل رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين. 

    إلى جانب المساعدات الإنسانية قدمت مؤسسة حماية القيم الوطنية المشورة، وعدد من الدراسات المعمقة للسلطات والحكومة السودانية في العامين 2018 و2019 حول عدد من المشاريع الهامة، التي كان من الممكن أن تفيد السودان وتخرجه من عدد من المشكلات الاقتصادية، لو تم الأخذ بها والعمل بمقتضاها.

    ومن بين المشاريع الاستثمارية المقترحة كان إنشاء خط سكة حديد يمتد من عاصمة السنغال داكار الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا إلى مدينة بورتسودان السودانية على البحر الأحمر.

    وكذلك إقامة مجمع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء مشاريع زراعية تنهض باقتصاد السودان.

    وعلى ضوء أزمة سد النهضة في إثيوبيا، أوضح شوغالي أن مؤسسة حماية القيم الوطنية قدمت للحكومة السودانية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 مجموعة من التوصيات التي تم وضعها من قبل عدد من العلماء والمختصين الروس حول كيفية إدارة الموارد المائية السودانية، وتحديداً إدارة سلسلة السدود في السودان والتي تنظم تدفق المياه عبر النيلين الأزرق والأبيض، والتي بحال الإدارة السليمة لها يمكن أن تحل المشكلة المرتبطة بملء سد النهضة الإثيوبي مع ضمان استمرار تدفق المياه في نهر النيل من أثيوبيا حتى البحر الأبيض المتوسط في مصر.

    ونوه شوغالي الى أن كل هذه التوصيات والمقترحات كان قد تم تسليمها الى الحكومة السودانية منذ عامين، مع كل التفاصيل الدقيقة والدراسات العلمية اللازمة، لكن السلطة التي أتت بعد سقوط نظام عمر البشير لم تأخذ بعين الإعتبار المقترحات والدراسات الروسية رغم جديتها وأهميتها.

    وختم شوغالي مؤكدا على أنه يمكن نظرياً ملء سد النهضة دون أن يضر ذلك بالسودان أو مصر، ان تم تطبيق المقترحات والدراسات الروسية على الأرض.

    مريم الصادق المهدي
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    السودان يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة

    تتوتر العلاقات بين أثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى بسبب سد النهضة وعدم قدرة الأطراف على التوصل الى اتفاق حوله، مما يزيد من توتر المنطقة بشكل عام، لكن يبدو أن الأطراف لا تأخذ بعين الإعتبار كل الدراسات والمقترحات حول هذا الخصوص، ومن بينها الدراسات الروسية التي تم تقديمها منذ أكثر من عامين. ولذلك ربما يكون قد حان الوقت لإخراج هذه المقترحات من الأدراج واعادة الاطلاع عليها، لربما تساعد في التوصل الى اتفاق يرضي كافة الأطراف ويقي المنطقة خطر المزيد من الصراعات.   

    انظر أيضا:

    دراسة أمريكية من عصام حجي: ملء سد النهضة يسبب كارثة مؤلمة جدا لمصر
    السودان يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة
    أزمة سد النهضة... دراسة حديثة تكشف خفايا الصراع الجيوبولتيكي
    الجيش الإثيوبي يهدد بمواجهة أي قوة تحاول اجتياح حدود منطقة سد النهضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74
    مهرجان كان... اللون الأصفر يكتسح السجادة الحمراء
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك