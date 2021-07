فرنسا تعلق على اعتذار الحريري: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي، عقب إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة: الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها.

