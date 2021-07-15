ملك الأردن يعين نجله الأمير علي نائبا له بدلا من الأمير فيصل خلال سفره لأمريكا

عين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، نجله الأمير علي بن الحسين، نائبا له، أثناء تواجده في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الأمير علي أدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن، وذلك في حضور هيئة الوزارة.

وكان الديوان الهاشمي أعلن في مطلع الشهر الجاري أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبا للعاهل الأردني، بحضور هيئة الوزارة.

ويأتي تعيين ملك الأردن لنجله الأمير علي بن الحسين نائبا له، اليوم الخميس، بالتزامن مع تواجده خارج البلاد في رحلة إلى أمريكا برفقة قرينته، الملكة رانيا العبد الله.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان نشره، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الملك عبد الله الثاني، غادر أرض الوطن، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي في مدينة صن فالي.

وأشار البيان إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى مدينة صن فالي، تأتي قبيل زيارة عمل إلى العاصمة واشنطن، تتخللها زيارة خاصة.

وعلى هامش الملتقى الاقتصادي الذي أقيم الأسبوع الماضي، أجرى ملك الأردن، عبد الله الثاني، لقاءات على حدة مع رؤساء وممثلي بعض الشركات الكبرى في أمريكا والعالم، العاملة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والسياحة والنقل والتأمين، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وتم استعراض، خلال تلك اللقاءات، مزايا الاستثمار في الأردن، والموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع العديد من الدول، وإمكانية الاستفادة من الموارد والكفاءات البشرية المؤهلة فيه.

وجرى بحث أيضا الجهود الدولية لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتكثيف التعاون لتحقيق التعافي وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي.