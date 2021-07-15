تسجيل
20:47 GMT15 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    منظر عام لمدينة اللاذقية و بحيرة (16 تشرين) - سوريا

    "فود ستروي" الروسية تباشر مشروعا ضخما لتصفية مياه الشرب على السواحل السورية

    © Sputnik . Monzer Saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049583911_0:184:1772:1181_1200x675_80_0_0_1b21d279f4dcefd4e029e7858774158b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107151049584181-%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    من المقرر أن تباشر شركة "فود ستروي" الروسية، خلال الأيام القليلة القادمة، بتنفيذ مشروع محطة لتصفية مياه بحيرة (16 تشرين)، لدعم منظومة مياه الشرب في مدينة اللاذقية وريفها، شمال غربي سوريا.

    وتأتي أهمية إقامة محطة التصفية لدعم الوارد المائي لمدينة اللاذقية ومحيطها، عبر استثمار مياه البحيرة الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة، في الوقت الذي تعاني منه نقصا حادا في مياه الشرب، والتي تشكل معاناة حقيقية للسكان خاصة في فصل الصيف.

    وقال معاون مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية المهندس ممدوح رجب لـ"سبوتنيك": خلال الأيام القليلة القادمة ستباشر المؤسسة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين، والذي ستنفذه شركة "فود ستروي" الروسية.

    منظر عام لمدينة اللاذقية و بحيرة (16 تشرين) - سوريا
    © Sputnik . Monzer Saeed
    منظر عام لمدينة اللاذقية و بحيرة (16 تشرين) - سوريا

    وحسب رجب، يؤمن المشروع بحدود (85000 متر مكعب) من مياه الشرب يوميا، لدعم نصف مليون مواطن من سكان اللاذقية، التي تعاني نقص حادا في هذا المورد الأساسي، خاصة خلال الصيف الحالي نتيجة تراجع الهاجل المطري خلال فصل الشتاء الماضي.

    وبيّن رجب أن مدة التنفيذ، حسب العقد، 9 أشهر بعد استلام موقع العمل، وتنقسم كلفة العقد إلى جزأين، الأول بالعملة المحلية مخصص لأعمال الإنشاء والأعمال المدنية، وتقدّر تكلفته 10 مليار ليرة سورية (نحو 4 ملايين دولار أمريكي)، فيما الجزء الثاني بالقطع الاجنبي ويخصص لاستيراد التجهيزات الخارجية وتبلغ تكلفته 39.6 مليون يورو.

    منظر عام لمدينة اللاذقية و بحيرة (16 تشرين) - سوريا
    © Sputnik . Monzer Saeed
    منظر عام لمدينة اللاذقية و بحيرة (16 تشرين) - سوريا

    وأوضح رجب أن المشروع يتضمن منشاة تصفية، منشأة ضخ، منشأة المأخذ، منشأة الفلاتر الدوارة، منشأة المرشحات الرملية، خزان المياه النقية، بيارة السحب، صالة الضخ، منشأة التعقيم، مبنى الديزل والمحمولة، بالإضافة لخط ضخ بطول 16 كم قطر 1000 مم من الفونت المرن، وهو الواصل بين المحطة باتجاه الخزان الرئيسي المغذي لمدينة اللاذقية.

    وبحسب رجب، "لا تقتصر مفاعيل محطة التصفية على مدينة اللاذقية وريفها الشمالي فقط في القرى التي يمر منها خط الضخ، وإنما تتعداها لتنعكس إيجابياً على الواقع المائي في جميع مناطق المحافظة وذلك من خلال تخفيض الضغط عن مياه نبع السن الذي يغذي محافظتي طرطوس واللاذقية".

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء "سوف انترفود" الروسية يصممون سد (فاقي حسن) في اللاذقية السورية... صور
    ويعاني أهالي اللاذقية منذ بداية الصيف من نقص حاد في مياه الشرب، حيث تصل مدة انقطاع المياه في عدد من القرى، خاصة الجبلية، إلى أسبوع وأحياناً عشرة أيام، في ظل تراجع الوارد المائي والتقنين الكهربائي الطويل الذي يؤثر على عملية ضخ المياه إلى القرى، إذ وصل عدد ساعات التقنين الكهربائي في اللاذقية مطلع الأسبوع الحالي الى 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية كهربائية.

    بدوره، قال مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر لـ "سبوتنيك": ضمن التعاون بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة مياه الشرب بإشراف وزارة الموارد المائية، تم تخصيص كمية المياه المطلوبة والأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة التصفية، بالإضافة لمبنى إداري سيتم استخدامه من قبل الجهة المنفذة خلال مدة تنفيذ المشروع.

    وبيّن حيدر أنه تم تخصيص المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية بغزارة 1 متر مكعب بالثانية من مياه سد "16 تشرين" عند نقطة مخرج نفق عين البيضا، بغية استثمارها بعد إنشاء محطة التصفية والمعالجة والضخ المزمع الشروع بها قريباً لتأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية والريف الشمالي لها.

    وأضاف حيدر: "كما تم تخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء المحطة من قبل وزارة الموارد المائية لصالح مؤسسة مياه الشرب لإنشاء المشروع الذي ستنفذه شركة" فود ستروي" الروسية".

    منظر عام لمدينة اللاذقية - سوريا
    © Sputnik . Monzer Saeed
    منظر عام لمدينة اللاذقية - سوريا

    ويقع سد "16 تشرين" على نهر الكبير الشمالي، ويبعد عن مدينة اللاذقية 30 كم باتجاه الشرق، ويحصر السد خلفه بحيرة تدعى بحيرة 16 تشرين، و تلحق بالسد شبكات لري مساحة 14000هكتار من الأراضي الواقعة شمال وجنوب شرقي اللاذقية والممتدة من الشاطئ حتى ارتفاع 100م.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74
    مهرجان كان... اللون الأصفر يكتسح السجادة الحمراء
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك