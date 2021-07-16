أمريكا والإمارات تجريان مشاورات مكرسة للشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أجرت مشاورات مع الإمارات العربية المتحدة تناولت موضوع الشرق الأوسط.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الجانبان: "ناقشا المسائل الاستراتيجية والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أنهما "أشارا إلى الأولويات الأخرى في التعاون الثنائي، بما فيها تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ورئاسة الإمارات في مجلس الأمن الدولي في عامي 2022-2023".

يذكر أن خلال المشاورات، التقت النائب الأول لوزير الخارجية، ويندي شيرمان، مع مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش.