صحيفة عبرية: سائقون عرب في الجيش الإسرائيلي يحبطون هجوما واسعا على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إحباط سائقي شاحنات عرب هجوما للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

© Sputnik . Ajwad Jradat إعلام: "الكابينيت" يجتمع للمصادقة على استئناف الحرب في غزة ، اليوم الجمعة، أن المئات من سائقي الشاحنات الضخمة في الجيش الإسرائيلي من العرب، رفضوا أو لم يصلوا إلى مقار عملهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس"، والتي اندلعت في شهر مايو/آيار الماضي.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هؤلاء السائقين العرب أحبطوا هجوما أو خطة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، حاولت تضليل مقاتلي حركة حماس وشن هجوم كبير عليهم، حيث حضر 40 سائقا فقط من أصل 500 يعملون في الجيش الإسرائيلي لنقل العربات والقاطرات الضخمة، التي تقل دبابات ونقل عتاد وآليات ثقيلة.

وبينَّت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تغيب السائقين العرب عن الحضور لنقل الآليات الثقيلة والعتاد والدبابات، ربما حال دون قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية ضد قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي حاول استخدام خطة طوارئ بديلة خلال الحرب نفسها، عبر تجنيد سائقين من وحدات عسكرية أخرى، من أجل نقل دبابات وناقلات جنود، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب التحقيق في هذه الواقعة، والعمل على وضع خطط أخرى عسكرية.