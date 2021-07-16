إعلام: الجيش الأمريكي يخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه العراق

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy إعلام: القوات الأمريكية تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري إلى العراق ، ظهر اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الأمريكي قامت بإخراج رتلين مكونين من 70 آلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق، وذلك باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأكدت الوكالة السورية أن الجيش الأمريكي قام بإخراج النفط السوري المسروق من قاعدة خراب الجير اللاشرعية بريف الحسكة السورية، باتجاه العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من قرية السويدية، التابعة لريف اليعربية، أن أحد الرتلين الأمريكيين كان مؤلفا من 44 آلية، تشكلت من ناقلات وصهاريج من النفط السوري المسروق، وكذلك برادات وعدد من المدرعات، في طريقها نحو الحدود السورية العراقية.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن القوات الأمريكية أخرجت هذا الرتل من قاعدة خراب الجير، والتي تقع في منطقة المالكية، بالقرب من تلك الحدود المشتركة، حيث توجه الرتل الأمريكي إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، منوهة إلى أن الجيش الأمريكي قام بإخراج الرتل الثاني، ليلة أمس، والمؤلف من 26 آلية من المنطقة نفسها، تضم صهاريج محملة بالنفط المسروق، وشاحنات محملة ومغطاة، وهو الرتل الذي توجه ناحية الأراضي العراقية، أيضا.

وكانت القوات الأمريكية قد قامت في الحادي عشر من الشهر الجاري، بإخراج رتل مكون من 24 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق أيضا، وذلك من صوامع تل علو، بالإضافة إلى عدد من الناقلات المحملة والمغطاة، عبر المعبر نفسه إلى شمال العراق.