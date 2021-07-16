القوى العاملة تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، تعديل مواعيد عطلة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص في مصر.

وحسب بيان وزارة القوى العاملة المصرية، تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو/تموز حتي الخميس 22 من نفس الشهر.

وأشار البيان إلى أن ذلك سيكون بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن يستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد وجه أمس الخميس بتعديل مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث تبدأ للعاملين في القطاع الحكومي يوم غد السبت الموافق 17 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 24 من نفس الشهر.

يشار إلى أن يوم وقفة عرفات سيكون الاثنين الموافق 19 يوليو وأول أيام عيد الأضحى سيكون الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري.