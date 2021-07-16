أبوالغيط يجتمع مع رئيس الحكومة الليبية في نيويورك

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، جلسة محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيية، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت أمس الخميس.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن: "أبوالغيط بحث مع دبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على زيارة الأمين العام إلى ليبيا قريبا".

وأضاف المصدر أنه :"فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط على دعم الجامعة لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأوضح المصدر أن الأمين العام ورئيس الحكومة بحثا أيضا العلاقات بين ليبيا والجامعة العربية، حيث أعرب دبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا.

كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا.

كما أكد الأمين العام على التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.