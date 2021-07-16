تسجيل
20:18 GMT16 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نساء لبنانيات

    "فقر الدورة الشهرية" في لبنان... أرقام صادمة ومقلقة

    © AFP 2021 / ANWAR AMRO
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1049592027_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_b3ed4ebba16e7ed9b5288166de6589c1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107161049592062-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9/

    أرخت الأزمة الاقتصادية بظلالها على النساء في لبنان، لتصيبهم بانتكاسات متتالية، من العنف الأسري المتصاعد تجاههن إلى جرائم القتل والاغتصاب التي ارتفعت أرقامها بشكل ملحوظ منذ عام 2019، يضاف إليهم اليوم "فقر الدورة الشهرية" حيث تواجه النساء صعوبة كبيرة في تأمين مستلزمات الدورة الشهرية.

    وأظهرت دراسة احصائية هي الأولى من نوعها في لبنان نفذّتها منظمة "في-مايل" بالشراكة مع منظمة "PLAN international"، أن 76% من النساء والفتيات في لبنان يعانين من صعوبة في الوصول لمستلزمات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادّة في الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصاديّة وانهيار العملة اللبنانية.

    تقول علياء عواضه، المديرة التنفيذية في منظمة "في-مايل" لوكالة "سبوتنيك" إن: "مصطلح فقر الدورة الشهرية يعني عدم قدرة النساء على الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية بسبب عدة عوامل، وأبرزها الأزمات الاقتصادية أو نقص بالمال، كما أن هذا المصطلح ظهر عند الدول النامية بسبب عدم قدرة النساء من الوصول إلى مياه نظيفة ومستلزمات الدورة الشهرية، واليوم للأسف استخدم المصطلح في لبنان بسبب معاناة النساء".

    وأضافت أن: "المنظمة كانت تقوم بتوزيع رزم صحية في مختلف المناطق الصحية، حين لاحظوا أن عددا من النساء كانت تخبرهم عن معاناتهن للوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية، وعندها انطلقت فكرة الدراسة لفهم الواقع".

    وأكدت أن: "الدراسة أثبتت المثبت، وهي صعوبة كبيرة ومعاناة في الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية ضمن ثلاث مجتمعات السورية الفلسطينية واللبنانية بمختلف الطبقات".

    وأشارت عواضة إلى أن: "76% من النساء يواجهن صعوبة الحصول على مستلزماتهم بسبب الارتفاع الحاد بالأسعار، عوضا عن أن أكثر من 40% يعانين من القلق والتوتر بسبب عدم قدرتهن على الوصول لاحتياجاتهم".

    وقالت إن: "نتائج الدراسة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية سيئة يمر بها لبنان، هي إنذار خطير لما تشكله من خطورة على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء".

    ويعود السبب الأول لفقر الدورة الشهرية بحسب عواضة إلى: "الأزمة الإقتصادية، فبحسب الأرقام 55% من النساء اللواتي يواجهن الصعوبات ينتمون لأسر يتراوح دخلها الشهري ما بين الحد الأدنى للأجور ومليون ليرة لبنانية، في حين أن أرخص علبة فوط صحية سعرها عشرون ألف ليرة، وهذا ما يدفع الفتيات إلى استعمال بعض البدائل غير الصحية".

    مشاكل جسدية ونفسية

    تقول مديرة برنامج الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية في منظمة "plan international"، لما نجا، إن: "فقر الدورة الشهرية يؤثر بشكل سلبي على صحة النساء والفتيات الجسدية والنفسية، ومن آثاره السلبية على الصحة الجسدية هو استخدام النساء للفوط الصحية لفترة أطول بسبب عدم قدرتهم على شراء المنتجات لإرتفاع أسعارها وهو ما يسبب التهابات وأمراض على المدى الطويل، وأما على الصعيد النفسي فقد ارتفعت في الفترة الأخيرة نسبة التوتر وانخفضت نسبة الإنتاج لدى النساء بسبب عدم تمكنهم من الذهاب إلى العمل أو حضور مقاعد الدراسة أوعدم استطاعتهم القيام بالأنشطة اليومية".

    أبرز نتائج الدراسة

    إضراب عام للصيدليات في لبنان بسبب شح الدواء بتاريخ 9 يوليو / تموز
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    إضراب عام للصيدليات في لبنان بسبب شح الدواء... صور وفيديو
    شملت الدراسة 1800 أنثى تراوحت أعمارهن ما بين 12 و45 سنة موزعين على مختلف المناطق اللبنانية وشملت السكان من مختلف المستويات الثقافية ومن مختلف فئات الدخل، أما أبرز النتائج فكانت كالتالي:

    79 % من النساء والفتيات في لبنان لاحظن تغيرًّا في عادات استهلاك منتجات الدورة الشهرية في محيطهنّ.

    76.5 % من النساء والفتيات في لبنان عبّرن عن صعوبة الوصول لمنتجات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادة في الأسعار.

    41.8 % من النساء والفتيات في لبنان قمن بتقليل كميات الفوط الصحيّة المستخدمة خلال الدورة الشهريّة أو استخدموها لفترة أطول . 

    87.9 % من النساء والفتيات في لبنان غيّرن سلوكهنّ الشرائي لمنتجات الدروة الشهريّة لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

    43 % من النساء والفتيات في لبنان يعانين من مستوى معين من القلق والتوتر نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على منتجات الدورة الشهرية.

    36 % من النساء والفتيات في لبنان عانين من أعراض جسديّة بسبب عدم تمكنهم من شراء حاجات الدورة الشهرية ومنتجات النظافة.

    35.3 % من النساء والفتيات في لبنان استخدمن مصطلح "فقر الدورة الشهرية" للحديث عن حالتهنّ.

    إن النساء والفتيات اللواتي ينتمين إلى أسر ذات دخل منخفض (من 675000 إلى مليون ونصف ليرة لبنانية) هنّ الأكثر تأثرًّا بالأزمة الاقتصادية وتأثيرها على حقهنّ بالوصول إلى مستلزمات الدورة الشهريّة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الهند
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك