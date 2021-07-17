أمطار غزيرة تضرب عمان ووفاة شخص

شهدت عدة ولايات في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وساهمت هذه الأمطار في امتلاء بحيرة سد الحماية من الأمطار بولاية صور وفق الطاقة الاستيعابية البالغة 22 مليون متر مكعب، وفيضان المياه عنه وعبورها بسلام من فوق مفيض السد وتصريفها في قناة المجرى الرئيسي للوادي إلى البحر.

وبحسب وكالة أنباء عمان، تعرضت السلطنة لمنخفض جوي، عرض البلاد لسقوط أمطار متفاوتة بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وذكرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني، اقتراب خلية رعدية من سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط أدت إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.

واستمر هطول الأمطار لفترات طويلة ومتفاوتة على محافظات جنوب الشرقية، والداخلية، وجنوب الباطنة وسواحل وجبال ظفار، وأدى إلى جريان الأودية ومنها الجارفة بقوة.

وقال مصدر مسؤول بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إن تأثير المنخفض الجوي مستمر لعدة أيام على معظم محافظات السلطنة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان الأودية بقوة.

وذكر بيان لشرطة عمان أنها وهيئة الدفاع المدني والإسعاف تعاملت اليوم مع أكثر من 60 بلاغا تنوعت بين انجراف واحتجاز لأشخاص ومركبات وطلب المساعدة وتعطل الطرق المتأثرة.

وأشار بيان الشرطة إلى أن "الحالة الجوية أدت إلى انجراف شخص من جنسية آسيوية بوادي بولاية سمائل - تبعد حوالي 50 كلم عن العاصمة مسقط- ، وتم انتشاله عن طريق فريق هيئة الدفاع المدني المتواجد بالمكان وهو مفارق للحياة.