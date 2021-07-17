السعودية توقف تصريح الصلاة في المسجد الحرام

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام الجمعة المقبلة، استعدادا لاستقبال الحجاج، والتجهيز لموسم الحج هذا العام.

وقال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة محمد البسامي، إنه تم تفريغ المنطقة المركزية في "العاصمة المقدسة"، إلا للمصرّح لهم، حسبما نقل موقع "العربية".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الحجاج هذا العام من داخل المملكة، ووضعت خطة لتفويج الحجاج على مجموعات بواقع 20 حاجا لكل وحدة حركة.

كما أعلنت الوزارة انتهاء مراحل التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية كشفت، أمس، عن إطلاق البطاقة الذكية للحجاج هذا العام والتي ستسهل عملية معرفة التاريخ الصحي للحاج وستستخدم بدلا من بطاقة الصرافة في مجال شراء الحاجيات خلال موسم الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية إن تطبيق البطاقة الذكية سيتم بشكل كامل بنهاية هذا العام، وأشار إلى أنها تحتوي على جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالحاج.