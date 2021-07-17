إعلام: اندلاع حريق بباخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت

وقالت " قناة إم تي في " اللبنانية، إن هناك حريق اندلع في باخرة ترسو بمرفأ بيروت، مشيرة إلى أنه "لم ترد حتى الآن معلومات إضافية بشأن الحريق".

يذكر أن مرفأ بيروت كان قد شهد في الرابع من أغسطس/ آب 2020، انفجارا ضخما، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.

​واتهمت وسائل إعلام عدة حزب الله بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، حسن نصر الله، "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات".

وحول إدعاءات بعض وسائل الإعلام وجود أسلحة للحزب في مرفأ بيروت، شدد نصر الله على أنه "لا شيء من ذلك على الإطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا يجب أن يبنى على هذه الافتراءات والأكاذيب والتضليل الظالم"، مشيرا إلى ضرورة معرفة الحقيقة، وإلا فإن هناك أزمة نظام أو حتى أزمة كيان" في البلاد، مؤكدا أن "هذه لحظة تضامن وليس تصفية حسابات سياسية".