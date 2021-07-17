حاكم دارفور لـ"سبوتنيك": نرغب في علاقات طبيعية مع إسرائيل ونأمل في جذب استثمارات منها للسودان

أكد حاكم إقليم دارفور السوداني، مني أركو مناوي، أهمية إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، وعبر عن دعمه لدفع العلاقات في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مناوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، هو أمر غير مستغرب وهو شيء طبيعي، فلا يوجد عداء بين المجتمعات، وإقامة علاقات طبيعية يمهد للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة".

وحول إمكانية جذب استثمارات إسرائيلية لإقليم دارفور، قال مناوي: "وما المشكلة طالما دارفور ستنهض. نريد ذلك فورا مثلما نرغب في جذب استثمارات من السعودية ومن الإمارات وغيرهما".

وأردف: "لا أعرف ما هي مشكلة السودان مع إسرائيل وما هو سبب العداء، وبرأيي فإقامة علاقات مع إسرائيل لا يحول دون مواصلة جهود حل القضية الفلسطينية".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر 2020، رفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاما من إدراجه عليها على خلفية استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] أسامة بن لادن.

ولاحقا وفي السادس من نيسان/أبريل الماضي، أعلن مجلس الوزراء السوداني موافقته على إلغاء قانون عام 1958 القاضي بمقاطعة إسرائيل، ما يعد خطوة جديدة في إطار اتفاق السلام الموقع بين الجانبين قبل أشهر.