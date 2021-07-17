الكشف عن المتهم باغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

كشفت وسائل إعلام عن المتهم باغتيال الخبير الأمني والباحث السياسي هشام الهاشمي، الذي أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، القبض على قتلته.

وقالت " وكالة فرانس برس "، إن "التلفزيون العام بثّ اعترافات رجل قال إنه المنفذ الرئيسي للاغتيال، اسمه أحمد الكناني ويبلغ 36 عاما وهو ملازم أول في الشرطة"، مشيرة إلى أن القاتل المفترض أعلن مسؤوليته عن إطلاق الرصاص.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن أمس الجمعة، القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.

ونشر الكاظمي تغريدة على صفحته على "تويتر"، قال فيها: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء. من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

يذكر بأن هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وأنصاره.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، خلال اجتماع الحكومة بإحالة كل من تورط بدم العراقيين للعدالة، وبعدم السماح بتحويل البلاد إلى دولة عصابات، موجها بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.