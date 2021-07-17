السلطات اللبنانية تسيطر على حريق داخل سفينة في مرفأ بيروت

أكد مصدر مطلع في مرفأ بيروت أنه تمت السيطرة على حريق اندلع داخل سفينة ترسو في المرفأ، صباح اليوم السبت، نتيجة للاحتكاك بين بدن السفينة وكاوتشوك سفينة زيت قريبة منها.

بيروت ـ سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هناك سفينة وبالقرب منها سفينة زيوت، اشتعل جزء من السفينة بفعل الاحتكاك مع الكاوتشوك، شبت النار في جزء منها، ثم انتقلت إلى داخلها قليلا".

وأضاف المصدر: "قسمنا أنفسنا فريقين، فريق نزل إلى المياه وفريق تحرك معي إلى سفينة الزيوت، وتمكنا من السيطرة على الحريق".

وشهد مرفأ بيروت، في آب / أغسطس الماضي، انفجارا ضخما نتيجة تخزين مواد كيميائية خطيرة بصورة خاطئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف، وتدمير أجزاء كبيرة من مناطق وأحياء العاصمة المحيطة بالمرفأ.

واتهمت وسائل إعلام عدة "حزب الله" بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، حسن نصر الله، "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات".

وحول إدعاءات بعض وسائل الإعلام وجود أسلحة للحزب في مرفأ بيروت، شدد نصر الله على أنه "لا شيء من ذلك على الإطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا يجب أن يبنى على هذه الافتراءات والأكاذيب والتضليل الظالم"، مشيرا إلى ضرورة معرفة الحقيقة، وإلا فإن هناك أزمة نظام أو حتى أزمة كيان" في البلاد، مؤكدا أن "هذه لحظة تضامن وليس تصفية حسابات سياسية".