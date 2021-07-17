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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، مصر، 5 مايو 2019

    السيسي: ربنا قال لي سأجعل معك البركة فأرني ماذا ستفعل لبلدك... فيديو

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه كان يحلم أن يغير من الظروف والواقع في مصر، عندما كان يتجول فى الشوارع ويرى مناطق فيها مشكلات صعبة.

    جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري أثناء فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، الخميس الماضي.

    وأضاف السيسي "لما كنت أمشي وأشوف مناطق ظروفها صعبة كنت باحلم تتغير، وكنت أقول لو معايا 100 مليار هاغير الكلام ده، وقالولي لو معاك الفلوس ده مش هتعمل كده".

    وتابع قائلا "ربنا قالي هخلي معاك البركة، هتعمل إيه، هل هتغير وتراضي الناس وتصلح أحوالهم وتسعدهم.. إن شاء الله نقدر جميعا نحقق الحلم ده".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، مصر، 5 مايو 2019
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    السيسي: أنا والجيش سنرحل قبل حدوث ضرر لمصر في المياه... فيديو
    وشهدت احتفالية مبادرة حياة كريمة عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

    ويعد مشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

    ويهدف المشروع إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58 % من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه.

    ويركز المشروع على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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