المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" في اليمن يمدد رئاسة المشاط لمدة عام

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، تمديد فترة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في العاصمة صنعاء، مهدي المشاط، للمرة الثالثة، وذلك لعام جديد ينتهي في 24 أغسطس/ آب 2022.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، بأن "المجلس السياسي الأعلى عقد اجتماعاً استثنائياً، أقر خلاله تمديد رئاسة مهدي المشاط، لفترة رئاسة ثالثة وفق اللائحة الداخلية للمجلس".

وأضافت أن "المجلس أكد مساندته والتعاون مع المشاط لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة التي تبدأ من 24 أغسطس/ آب 2021، وتنتهي في 24 أغسطس/ آب 2022"، مشيرة إلى "أن اجتماع المجلس السياسي الأعلى استعرض المستجدات السياسية والتواصلات الجارية بشأن عملية السلام".

وعين مهدي محمد حسين المشاط، رئيسا للمجلس السياسي الأعلى للدورة القادمة، في أبريل/ نيسان 2018، خلفا للراحل صالح الصماد الذي تم اغتياله على يد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.