السعودية تطلق خدمة "الواي فاي" بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن السلطات في البلاد بدأت في إطلاق خدمة "الواي فاي" في المسجد الحرام خلال موسم الحج لهذا العام.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، بأن وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، أطلقت خدمة "واي فاي" تجريبية داخل عدد من المواقع في المسجد الحرام وساحاته، وذلك أثناء موسم حج هذا العام، 1442 هجرية.

إطلاق خدمة الواي فاي التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج https://t.co/Rz1D8Rh2vU pic.twitter.com/eAwkoxw1LF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 17, 2021

ونقلت الوكالة على لسان وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الخدمة التي ستوفرها المملكة لموسم الحج هذا العام، تأتي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الـ"واي فاي" في 7 مواقع رئيسة، منها مناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية والساحة الجنوبية والغربية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من 8-14 نقطة، وهو الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية للحجيج، خلال موسم الحج الحالي.