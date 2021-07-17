الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قرار برشلونة رفض اللعب أمام نادي إسرائيلي في القدس شجاع

وكان النادي الكتالوني أعلن عدم استعداده لعب مبارة كانت مقررة في 4 أغسطس/آب المقبل مع نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي على ملعب الأخير (استاد تيدي) بالقدس، وطالب بنقلها إلى مكان آخر، مراعاة لمشاعر الفلسطينيين الذي يعتبرون القدس عاصمة لهم، ما دفع النادي الإسرائيلي إلى إلغائها تماما.

وأعرب الاتحاد الفلسطيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن تقديره لاحترام برشلونة مشاعر الملايين من جماهيره في العالم

وقال إن هذه الجماهير قد روعتهم فكرة أن يلعب النادي الكتالوني "مع أحد أكثر الأندية عنصرية في عالمنا المعاصر"، في إشارة للنادي الإسرائيلي الذي كثيرا ما سمع مشجعوه يهتفون بشعارات عنصرية بينها "الموت للعرب".

ووجه رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجول رسالة شكر لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا على قراره "الشجاع" الذي وصفه بأنه "تعبير صادق عن هوية برشلونة الحقيقية".