هل يتولى محمد الصفدي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد اعتذار الحريري

كشف الوزير، النائب اللبناني السابق، محمد الصفدي، اليوم السبت، حقيقة تكليفه بتشكيل الحكومة في بلاده، بعد اعتذار سعد الحريري عن تنفيذ هذه المهمة.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، بأن الصفدي نشر تغريدة جديدة له في "تويتر"، للتعليق على ما تردد، مؤخرا، من توليه تأليف حكومة إنقاذية في لبنان.

ونفى الصفدي في تغريدته تلك، تلقيه أي اتصال أو تواصله مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة اللبنانية، وأن ما تردد عن تشكيله حكومة إنقاذ في لبنان، مجرد إشاعات كاذبة ومغرضة.

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واعتبر أن الوقت اليوم لإيجاد الحلول للأزمات التي باتت مستعصية وكل أمر خارج هذا السياق يصب في خانة تدمير الوطن، لذا أقول لمن يرمي الأكاذيب بهدف "حرق" اسم محمد الصفدي "خافوا الله وطننا يحترق…"

حمى الله لبنان وألهم المعنيين إنقاذه. — Mohammad Safadi (@MohammadASafadi) July 17, 2021

ورأى أن وجود مثل هذه الأكاذيب يهدف إلى "حرق" اسم محمد الصفدي.

وكان الحريري قد أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الاختصاصيين "حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ويواجه لبنان حاليا، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن، حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.

يبلغ الصفدي من العمر 77 عاما، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق في البرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.