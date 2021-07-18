العراق يعلن استمرار الرحلات الجوية خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأحد، أن الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد لن تتوقف خلال أيام عيد الأضحى.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم جهاد الديوان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم جهاد الديوان إن الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لن تتوقف خلال أيام العيد.

وأوضح المتحدث أن إدارة المطارات وشركات الطيران سوف تواصل تقديم الخدمات للوافدين والمغادرين.

وحاليا، تشهد أغلب المطارات في العراق، لاسيما مطار بغداد، إقبالا من قبل المسافرين، الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد في داخل البلاد أو خارجه.