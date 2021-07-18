تسجيل
18:35 GMT18 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)

    "الصليب والهلال" يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود السورية - العراقية

    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/1049603400_0:-1:1280:720_1200x675_80_0_0_f17d6cefbef766e87270548549cc9c6b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107181049603557-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/

    بعد تعرض منطقة الجزيرة السورية لموجة جفاف انعكست سلبا على حياة الفلاحين السوريين الذين يعانون أصلا قسوة الحرب والحصار ونشاطات الجيش الأمريكي في سرقة القمح والنفط والغاز والثروات الباطنية السورية، بدأ متطوعو الهلال الأحمر، لأول مرة منذ بداية الحرب على سوريا، توزيع مواد إغاثية لسكان قرى وبلدات على الحدود السورية - العراقية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    التطور الجديد، وقدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى مناطق شرقي سوريا، يعد باكورة ثمرات الضغط الروسي الصيني في مجلس الأمن، واشتراط الدولتين العظميين اعتماد دمشق كمنطلق للمسارات التي تسلكها المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين، وهو سيساهم بوصول المساعدات إلى مناطق بقيت خارج خارطة الاهتمام الإنساني طيلة الحرب الإرهابية التي عصفت بها.

    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)

    مصادر محلية في المنطقة، أكدت لمراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن منطقتهم تحررت من سيطرة تنظيم "داعش" قبل 7 سنوات، وهي تقع حاليا تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وأعوانه، مؤكدة أن سكانها بقوا محرومين من كل أنواع الإغاثة والمواد الاغاثية في ظل ظروف الحرب والحصار التي تعيشها سوريا بشكل عام والجزيرة السورية بشكل خاص مع وجود الاحتلال الأمريكي وممارساته العدائية، قبل أن تضاف إلى كل ذلك موجة الجفاف التي تضرب المنطقة حالياً.

    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)

    وتابعت المصادر بأن استجابة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناشدتهم جاءت في وقتها، وهي ستخفف ولو قليلاً عنهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها نتيجة الحصار والمسافات البعيدة التي تفصلهم عن باقي المدن والمناطق السورية.

    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)

    قال رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة علي منصور لــ"سبوتنيك": "بهدف تخفيف معاناة المتضررين من الجفاف وانعدام المواسم الزراعية هذا العام في ريف القامشلي، شمال شرقي الحسكة، باشرنا بتنفيذ استجابة في قرى ناحية جزعة (اليرموك) تستهدف المتضررين والفئات الأشد ضعفاً في 57 قرية من القرى القريبة من الحدود العراقية -السورية".

    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    لأول مرة.. (الصليب والهلال) يقدمان مساعدات إغاثية لسكان قرى الحدود (السورية- العراقية)

    وتابع منصور: "تم تقديم مساعدات غذائية إلى 1200 عائلة في أول يومين من أيام التوزيع في 12 قرية بريف منطقة (جزعة)، وتستمر الاستجابة للوصول إلى باقي القرى المستهدفة للوصول إلى 27800 شخص مستهدف، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

    وبين منصور أن عمليات التوزيع بدأت في قرى (عكرشة، مزرعة عكرشة الحمو، مزرعة عكرشة الدعبو، تل الصحن، مشيرفة، حسن النجم، العزو، جزعة، مزرعة سفانة، كاخرتا، مزرعة الظاهر ، مزرعة كاخرتا).

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الهند
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    إنفوجرافيك... شروط يجب توافرها في الأضحية
    شروط يجب توفرها في الأضحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك