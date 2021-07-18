اندلاع حريق ضخم في أحد الأندية السياحية بالقاهرة... فيديو وصور

اندلع حريق ضخم مساء اليوم الأحد، في أحد الأندية السياحية بمنطقة الزمالك وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وبدأت سيارات الإطفاء على الفور في محاولات السيطرة على الحريق، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المحلية.

وقامت سيارات الإطفاء بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية في مصر بمحاولة السيطرة على الحريق.

ونشب الحريق في إحدى البواخر النيلية التي ترسو بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة الزمالك.

وفي نفس الوقت أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.