الملك سلمان وولي عهده يتلقيان اتصالات هاتفية من أمير قطر

تلقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من أمير قطر تميم بن حمد.

وهنأ تميم بن حمد، أمير قطر، الملك سعودي بحلول عيد الأضحى، الذي يبدأ يوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وبادل الملك سلمان، أمير قطر التهنئة، وتمنى كل منهما أن تمر هذه الأيام على الشعبين السعودي والقطري بالخير والنماء.

كما تلقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من أمير قطر أيضا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.