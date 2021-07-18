الكاظمي: لا نحتاج إلى قوات أمريكا القتالية... فقط الدور التدريبي والاستخباري

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه لا حاجة للعراق للقوات القتالية الأمريكية بالعراق، وتابع أن بلاده تحتاج فقط إلى دور هذه القوات التدريبي والاستخباري.