زخم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبديل كسوة الكعبة.. فيديو

ويأتي تغيير كسوة الكعبة في "ليلة عرفة"، وهي أحد الأيام المقدسة عند المسلمين لما يمثله من أهمية كبيرة في إتمام فريضة الحج.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتغيير كسوة الكعبة مبدين سعادتهم الغامرة بذلك.
#صور | مراسم تغيير #كسوة_الكعبة المشرفة.#بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/lYOmnDMHyE— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 18, 2021
ونشر حساب رئاسة شئون الحرمين على تويتر تغريدة قال فيها،
سلامًا كعبةَ الإسلامِ ها جِئنا
نُجددُ كِسوةً قد عُطّرَتْ شَغَفا
كفانا أن يرى الرحمنَ طاعتَنا
وأنّا نحوَ قِبلتنا نفيضُ وَفَا
سلامًا كعبةَ الإسلامِ ها جِئنا— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 18, 2021
نُجددُ كِسوةً قد عُطّرَتْ شَغَفا
كفانا أن يرى الرحمنَ طاعتَنا
وأنّا نحوَ قِبلتنا نفيضُ وَفَا#بسلام_آمنين#كسوة_الكعبة_المشرفة pic.twitter.com/lVsgRWb4XQ
ويتم كسوة الكعبة منذ عهد نبي الإسلام محمد، وتواتر هذا الفعل من الخلفاء والملوك التابعين حتى يومنا هذا.
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