زخم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبديل كسوة الكعبة.. فيديو

أثار تغيير كسوة الكعبة في المسجد الحرام زخما على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

ويأتي تغيير كسوة الكعبة في "ليلة عرفة"، وهي أحد الأيام المقدسة عند المسلمين لما يمثله من أهمية كبيرة في إتمام فريضة الحج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتغيير كسوة الكعبة مبدين سعادتهم الغامرة بذلك.

ونشر حساب رئاسة شئون الحرمين على تويتر تغريدة قال فيها،

سلامًا كعبةَ الإسلامِ ها جِئنا

نُجددُ كِسوةً قد عُطّرَتْ شَغَفا

كفانا أن يرى الرحمنَ طاعتَنا

وأنّا نحوَ قِبلتنا نفيضُ وَفَا

ويتم كسوة الكعبة منذ عهد نبي الإسلام محمد، وتواتر هذا الفعل من الخلفاء والملوك التابعين حتى يومنا هذا.