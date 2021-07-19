روسيا تسلم مصر دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V"

وتم تسليم الدفعة الثانية من اللقاح، والذي أهدته وزارة الرياضة الروسية لأعضاء المنتخبات المصرية الوطنية بالإضافة لإرسالها دفعة من اللقاح لرياضيين من دول شمال أفريقيا، من أجل مساعدتهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وتعبر هذه اللفتة عن عمق العلاقات الروسية المصرية، القائمة على تقاليد طويلة من الصداقة والدعم المتبادل.

بما في ذلك بمجال الرياضة، بحسب اتفاقية تعاون مشترك وقعت بين البلدين في مجال الرياضة، في شهر مايو من هذا العام.

وتمنت وزارة الخارجية الروسية ببيانها النجاح للرياضيين المصريين في المسابقات الدولية.