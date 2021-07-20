الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة حمص... صور

أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أدى صلاة عيد الأضحى في مدينة حمص.

وجاء في نص التغريدة: "الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص".

الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص. pic.twitter.com/mZuybykFaG — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) July 20, 2021

​ونشر الحساب مجموعة من الصور للأسد وهو يؤدي صلاة العيد برفقة المصلين.

من صلاة عيد الأضحى المبارك وقراءة الفاتحة على روح الصحابي الجليل #خالد_بن_الوليد . pic.twitter.com/wVlPsnriS6 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) July 20, 2021

​وأعلنت الحكومة السورية أن إجازة عيد الأضحى بالنسبة للقطاع العام تبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، وحتى يوم السبت 24 يوليو.