الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة حمص... صور

وجاء في نص التغريدة: "الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص".
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص. pic.twitter.com/mZuybykFaG— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) July 20, 2021
ونشر الحساب مجموعة من الصور للأسد وهو يؤدي صلاة العيد برفقة المصلين.
من صلاة عيد الأضحى المبارك وقراءة الفاتحة على روح الصحابي الجليل #خالد_بن_الوليد . pic.twitter.com/wVlPsnriS6— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) July 20, 2021
وأعلنت الحكومة السورية أن إجازة عيد الأضحى بالنسبة للقطاع العام تبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، وحتى يوم السبت 24 يوليو.
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