الملك سلمان في أول أيام العيد: "مستبشرين الخير في قادم أيامنا"

نشر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تغريدة له في أول أيام عيد الأضحى، أعرب فيها عن استبشاره بالخير في الأيام المقبلة، بعد جائحة كورونا التي هزت العالم.

وكتب الملك سلمان، صباح اليوم الثلاثاء: "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر".

وأضاف "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا".

نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.



ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا.



وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 20, 2021

وأعلنت السعودية حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".