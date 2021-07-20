إيران تؤكد التزامها بمواصلة المشاورات لحل الخلافات مع السعودية

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التزامها بمواصلة المشاورات لحل جميع الخلافات مع السعودية.

طهران– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نحن ملتزمون بمواصلة المشاورات لحل جميع الخلافات بين طهران والرياض، وإذا كانت هناك حاجة لرفع مستوى الحوار وتم الاتفاق على ذلك فلا قيود لدينا".

وأضاف: "لطالما رحبنا بالحوار لتحقيق نتائج إيجابية ونتطلع إلى المفاوضات الإيجابية مع السعودية".

وتابع: "تتواصل المحادثات الثنائية بين إيران والسعودية عبر القنوات الدبلوماسية"، مؤكدا إن المفاوضات الإقليمية ضرورة دائمة، وقد أكدت طهران دائما على الحوار الإقليمي والحوار بين دول المنطقة.