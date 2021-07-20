استهلاك الجزائريين للأضاحي يتراجع 50%

وبلغت مبيعات المواشي قبيل عيد الأضحى الحالي في الجزائر 30 مليون رأس مقابل ستة ملايين عام 2019، بحسب ما أفاد به نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، بلقاسم مزروع لوكالة الأنباء الرسمية.

وأرجع مزروع هذا التراجع الكبير إلى التداعيات الاقتصاية لجائحة كورونا التي عصفت بالقدرة الشرائية للمواطنين خلال عامي 2020 و2021.

ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأضاحي لاسيما بعد دخول التجار الموسميين على الخط لاسيما في المدن الساحلية والكبرى والتي تعد مناطق غير منتجة للمواشي.

وكانت ولايات الجزائر وسكيكدة وبجاية وعنابة تيبازة ومستغانم وهران من أكثر الولايات التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، بحسب ذات المسؤول.

ويواجه قطاع تربية المواشي في الجزائر مشاكل عدة بينها ظاهرة الجفاف وتلقص مناطق الرعي وغلاء الأعلاف بشكل جنوني حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 300% بسبب تداعيات الجائحة.