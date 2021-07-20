ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

الديوان الملكي الهاشمي نشر تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان".

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان



His Majesty King Abdullah II, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, meets with #US National Security Adviser Jake Sullivan#Jordan pic.twitter.com/8iw0J2znJS — RHC (@RHCJO) July 20, 2021

يذكر أن ملك الأردن كان في زيارة للبيت الأبيض، كأول زعيم في الشرق الأوسط يلتقي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أمريكا، في زيارة وصفها المراقبون بـ "التاريخية".

وخلال زيارته، اجتمع العاهل الأردني، بمسؤولين عسكريين أمريكيين، وناقش والمسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، الأردني والأمريكي، خاصة في المجالين، العسكري والأمني، بالإضافة إلى بحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.